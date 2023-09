Luka Mesec: Umaknil sem se, da lahko stvari umirimo

V nadaljevanju preberite:

Če se je mladina pred desetimi leti lahko šla antisistemskost in iz opozicije običajni politiki ter neoliberalnim gospodarstvenikom vzbujala srh z včasih radikalnimi predlogi, gre zdaj zares. So odrasli, so v vladi in pokazati morajo, da znajo svoje ideje spremeniti v oprijemljive dosežke. Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter podpredsednik vlade Luka Mesec priznava, da je zaradi delovanja v vladi znotraj stranke precej pokalo, zato je odstopil s položaja koordinatorja, se pravi vodje Levice, vendar je ostal minister in podpredsednik vlade. Zdaj so si menda spet dobri, kakor se za tovariše spodobi. Marsikdo sicer dvomi, da lahko stranka, ki ji raziskave javnega mnenja ne merijo ravno sijajne podpore, preživi brez najbolj prepoznavnega obraza na vodilnem položaju.

Zakaj ste odstopili kot koordinator Levice?

Zaradi nezaupnice na kongresu. V prvem krogu je tako imenovano levo krilo pod vodstvom Mihe Kordiša dobilo 15 glasov od 25. To sem slišal kot glas nezadovoljstva članstva in se umaknil. Nisem človek, ki bi se oklepal funkcij. Na njih poskušam narediti kaj dobrega. Če večina presdi nasprotno, nimam težave zapustiti funkcijo.