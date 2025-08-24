Luksuz je za nas nekaj zelo osebnega

V članku preberite:

Hotel Village Balatura v vasi Tribalj v Vinodolski dolini je po eni strani običajen hotel, hkrati pa tudi 300 let stara graščina, ki sta jo Anne-Kathrin in Gordan Godec obnovila in restavrirala z namenom, da bi spodbujala pristne kulture regije. Hitro se je razvil v v navdihujoče okolje za vse vrste kulturnih, glasbenih, literarnih ali meditativnih dejavnosti. Čez leto organizirajo številne delavnice in retreate, na katerih organizatorji napolnijo hišo s svojo vsebino. V Balaturi so gostovala vsa velika imena balkanske literature ter številni mladi in talentirani pisatelji. Letos je pevec znane punk skupine Hladno pivo Mile Kekin tam predstavil svojo avtobiografijo, pred dvema tednoma je bil njihov gost Feđa Štukan, glasbenik, igralec in producent, avtor skorajda že kultne knjige Blank.