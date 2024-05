M. C. Escher: Umetnik, ki je bil enigma tudi za matematike

V članku preberite:

»Ali ste prepričani, da tla ne morejo biti hkrati tudi strop?« je vprašanje, s katerim se je v svojih delih rad poigraval nenavadni nizozemski umetnik Maurits Cornelis Escher. Njegove grafike, ki zavajajo oči in um in prav zato navdušujejo, so do 21. julija na ogled v Ferrari na razstavi s preprostim naslovom: Escher. Ker je Ferrara od Ljubljane oddaljena manj kot med ljubitelji umetnosti priljubljeni Dunaj, je lahko srečanje z Escherjem še dodaten razlog za obisk izjemnega mesta, ki svojo podobo še vedno dolguje rodbini d'Este.