Maja Lalić: V Srbiji nimamo več države

»Če se boriš za pravo stvar, strah izgine,« je prepričana Maja Lalić, po izobrazbi arhitektka, po delovanju pa velik človekoljub, ki verjame v moč skupnosti. New York Times jo je razglasil za eno najbolj progresivnih arhitektk v Beogradu. Ustanovila je beograjsko kulturno organizacijo in ustvarjalno platformo Mikser, ki spodbuja socialne inovacije in trajnostno oblikovanje, prek nje pa so pred leti na svojstven način skrbeli tudi za begunce. Nekaj let je živela v ZDA, a se je odločila vrniti domov in prispevati k boljši Srbiji. Tudi zato opozarja, da arhitektura ne more biti kritje za korupcijo in diktaturo, in občuduje mlade, ki zahtevajo spremembo. Ganjeno govori o vsakodnevnih 16 minutah tišine, ki jih doživlja kot dobro kolektivno terapijo.