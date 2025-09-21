Maja Pak Olaj: Slovenija je zrasla v globalno zeleno velesilo

V članku preberite:

Slovenija je v zadnjih treh desetletjih izstopila iz anonimnosti in se uveljavila kot ena najbolj iskanih turističnih destinacij na svetu. Dolgoletna direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pak Olaj pravi, da je v tem dolgem obdobju, odkar so s partnerji začeli sistematično in kontinuirano promocijo predvsem na tujih trgih, Slovenija iz male, skoraj neznane dežele zrasla v globalno zeleno velesilo. Naša znamka I feel Slovenia je prepoznavna na vseh ključnih trgih, kjer daje obljubo varnih, trajnostnih in avtentičnih doživetij, izjemnega gostoljubja in srčnosti. V pogovoru direktorica razmišlja o viziji, strategijah in prihodnosti turizma kot ene ključnih gospodarskih panog.