Majhne in velike krutosti se zaredijo v vse odnose

V nadaljevanju preberite:

Lansko dobitnico nagrade pes čuvaj/watchdog za debitantko leta, ki jo podeljuje Društvo novinarjev Slovenije, Pio Prezelj na uredništvu Dela poznamo kot prodorno, vedno nasmejano, živahno in glasno novinarko, toda roman Težka voda razkriva, da ima tudi precej bolj občutljivo plat. K pisanju jo je spodbudila babičina smrt, pet let kasneje pa je pred nami zelo zrelo pisanje o zlaganosti življenja v mali vasi z vsemi grobostmi in krutostmi vred, o razpokah v odnosih, ki se z dnevi in leti tako razširijo, da postanejo nepremostljive, o hrepenenju po minulih časih, zaradi katerih smo ujetniki preteklosti, in katarzičnem spoznanju, da smo lahko sami sebi – brez laži in pretvarjanja – popolnoma dovolj.