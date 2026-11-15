Mandljevci cvetijo zgodaj, že januarja in februarja, in so v Sredozemlju prvi znanilci pomladi. Če mletim mandljem dodamo sladkor, nastane marcipan, ena boljših pogruntavščin človeštva. Stari Egipčani so te oreščke tako zelo cenili, da so jih imeli za primerno spremljavo na oni svet. Našli so jih celo med obiljem zlata in draguljev v grobnici egipčanskega faraona Tutankamona. V zadnjih mesecih se ukvarjam z druge vrste mandlji, tistimi v človeškem žrelu, ki se jim reče tudi tonzile. Njihova naloga je, da prestrezajo mikroorganizme in sodelujejo pri tvorbi protiteles. Ko se vnamejo, temu strokovno pravimo tonzilitis, po domače angina. Hčerka jih je imela od lanskega decembra šest, dovolj, da je dobila napotnico za odstranitev mandljev in žrelnice. Potem so se stvari začele zapletati. ...