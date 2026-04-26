Manica K. Musil: Menda bom za vedno največji otrok v družini

Na obrobju Maribora, v družinski hiši pod veliko razvejeno staro češnjo, ustvarja priznana in nagrajena ilustratorka Manica K. Musil. Vsak dan se ure in ure sklanja nad svojo mizo in skrbno, rez za rezom, šiv za šivom, ustvarja zašite knjige, ki so se priljubile otrokom v Sloveniji in marsikje po svetu. Njena koza Cilka je z leti dobila pisano družbo, v kateri so slon Stane, lev Izidor, podgana Karla, mravljinčar Franc in mnogi drugi simpatično nepopolni junaki s človeškimi lastnostmi, ki jih je ustvarila iz najrazličnejših vrst blaga. V Lutkovnem gledališču Maribor pa je sredi aprila doživela premiero predstava Arhitekta bova!, ki je nastala po njeni istoimenski slikanici.