Manj dela za več denarcev

»Nikoli nismo stopili na oder nobenega tekmovalnega festivala – niti pop festivala Melodije morja in sonca, ne da bi najprej povedali kratko anekdoto, še preden smo zaigrali en sam ton,« pravi glasbenik in novinar Dušan Waldhütter, zdaj tudi avtor prvega slovenskega priročnika o poslovnem zgodbarjenju.Potreba po zgodbah je človeku vpisana v genom, zato smo tudi v poslovnih odnosih odvisni od njih, zaradi njih včasih spremenimo način razmišljanja, delovanja in vedenja, pravi avtor o ustvarjanju zgodb, ki bodo segle do src in denarnic, kakor obljublja podnaslov knjige, ki je izšla pri nas in pri kanadski založbi Publishing ...