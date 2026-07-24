Mariborska dijaka osvojila naziv svetovnih prvakov v robotiki

RoboCup velja za največje in najprestižnejše tekmovanje na področju robotike in umetne inteligence, na katerem se pomerijo ekipe mladih razvijalcev in programerjev z vsega sveta. Letos je potekalo od 2. do 6. julija v Inčeonu v Južni Koreji, na njem pa je ekipa mariborske srednje elektro-računalniške šole (SERŠ) dosegla izjemen uspeh: dijaka Mark Ptičar in Tadej Božičko sta postala svetovna prvaka. Tega res nismo pričakovali. Ko smo izvedeli, da smo zmagali, smo bili izjemno veseli, navdušeni in hkrati zelo presenečeni. Mark Ptičar Srednja elektro-računalniška šola Maribor na tekmovanju RoboCup sodeluje že od leta 2012, v kategoriji super team pa so zmagali že leta 2013. Letos je sodelovalo približno 3000 tekmovalcev iz 45 držav, kar še dodatno poudarja pomen in vrednost dosežka ekipe ...