Ženska, ki je postala mit

Ko so konec prejšnjega stoletja na vseh koncih in krajih razglašali največje osebnosti na tem in onem področju, so seveda razglasili tudi največji seksualni simbol tistega časa. Revija Playboy je izbrala Marilyn Monroe. Če ne bi bila že precej več kot šest desetletij mrtva, bi bila 1. junija stara 100 let. Čeprav je Marilyn Monroe živela samo 36 let in je umrla leta 1962, bi zunaj skupnosti, izoliranih od civilizacije, težko našli človeka, ki ne bi poznal njenega imena. Marilyn je bržčas največja pop ikona vseh časov.