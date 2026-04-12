Marina Cvetić: Ko se ženske nehamo smiliti same sebi, smo sposobne čudežev

Kakšna življenjska zgodba! Letos mineva 35 let od ene najlepših ljubezenskih izjav, kar jih pozna vinski svet. Tedaj že zelo znani italijanski vizionar Gianni Masciarelli je novo linijo vrhunskih vin poimenoval Marina Cvetić – po soprogi, ki jo je spoštoval in ljubil, kajti skupaj sta sprožila revolucijo v njegovem rodnem Abruzzu. A usoda, ki je bila s tem parom sprva mila, je pokazala mračno plat. Cvetićeva je zaradi nenadne moževe smrti morala sama vzeti v roke prihodnost družinske kleti. Zgodbo mi pripoveduje v Ljubljani, v majhnem hotelu, polnem umetnin in starin, v okolju, podobnem tistemu, v kakršnem živi zadnja štiri desetletja.