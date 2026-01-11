Marjetka Vovk: Prvič sem zares začutila, kako ljudje uživajo ob poniževanju

Lansko leto je bilo za Marjetko Vovk polno ekstremov. Najprej so prišli uspehi, ko sta z možem Raayem kot Maraaya napolnila dvorano Tivoli, sledila pa je velika afera z Niko Zorjan, ki je želela nehati sodelovati z njuno produkcijo. Konec leta je zaznamoval dvojni uspeh, najprej s skladbo Kdo si ti?, ki opozarja na enega največjih problemov današnje družbe, spletno nasilje, nato pa še z božično uspešnico Pismo. »Življenje me je, kot vsakega pregnetlo, malo me je ranilo, malo opogumilo, kdaj dotolklo, kdaj dvignilo visoko v nebo. Ampak če pogledam nazaj, so vsaka zaprta vrata odprla nove poti. In prav v prelomnih trenutkih se rojeva novi jaz, ki je vsaj pri meni vedno prinesel napredek,« pravi glasbenica, ki želi napredovati predvsem v osebni rasti in iz sebe do konca življenja iztisniti vse, kar je lepega v njej.