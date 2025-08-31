Marko Lovec: Če bi dopustila referendum o Natu, bi vlada padla

V nadaljevanju preberite:

Spada v generacijo, ki se morda še malo spominja Jugoslavije, gotovo pa je odraščal v novih časih. Zato tudi na Rusijo kot naslednico Sovjetske zveze gleda brez rožnatih očal ideološke navlake številnih, ki so desetletja preživeli v prejšnjem režimu. Politolog dr. Marko Lovec (letnik 1984) je predavatelj in raziskovalec na fakulteti za družbene vede ljubljanske univerze. Čeprav se ukvarja predvsem z mednarodnimi odnosi, mu je vse prej kot tuja notranja politika, o kateri je nekaj časa, še pred začetkom akademske poti, pisal tudi za medijsko hišo Delo.

Tokrat smo se notranje politike samo dotaknili, največ smo se pogovarjali o ključni mednarodni temi zadnjih let, vojni v Ukrajini, kjer se zadnji mesec morda vendarle kažejo obrisi miru. Čeprav se Lovec strinja, da je njen položaj vse prej kot dober, v nasprotju s številnimi rusofili ali zgolj fatalisti ne misli, da je izgubila vojno proti Moskvi in bi morala vreči puško v koruzo ter požreti vse, kar od nje zahtevajo iz Kremlja.

---

Kje je Ukrajina?

Poskuša preživeti. Fronta je dolga, očitno nimajo več ljudi, ki bi šli prostovoljno v boj, zagon iz leta 2022 je minil. Ker je Ukrajina demokratična država, pa si ne upajo izvesti širše mobilizacije, tudi za mlajše. Gospodarsko je država povsem odvisna od Zahoda, tudi glede ključnih vojaških sistemov. Vendar že leta v bistvu ohranja frontno črto, od konca leta 2022 je Rusija do zdaj zasedla odstotek ozemlja Ukrajine. Skupaj je Rusija zasedla petino Ukrajine, vendar skoraj vse že pred začetkom invazije leta 2022. Kot vidimo, so sicer mogoči posamezni preboji, vendar je vprašanje, ali ima Rusija dovolj človeških in drugih virov za nadzor obsežnih območij. Še zdaleč ni vse črno in izgubljeno.