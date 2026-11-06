Alkohol bi prodajali tudi v šolah. V Sloveniji zaradi njega dva mrtva na dan

Pred vrati je največji pivski praznik v Sloveniji martinovo; ker bo sredi tedna, bodo številne prireditve, vključno z največjimi v Mariboru, potekale že ta konec tedna. Letos bo martinovanje še bolj veselo, saj ga bo aktualna oblast počastila s sproščenimi pravili za točenje alkohola, kar bo najbrž kmalu mogoče početi tudi v osnovnih šolah. To je v državi, kjer je vsak prebivalec, starejši od 15 let, po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (Nijz) lani povprečno spil skoraj 9,5 litra (registriranega) čistega alkohola, blago rečeno skrb vzbujajoče. Predlagatelji sprostitve točenja oziroma prodaje alkohola, ki bosta po novem verjetno kmalu mogoča tudi v osnovnih šolah, resda le takrat, ko v njih ne bo pouka, so formalne koalicijske stranke Janševi demokrati (SDS), Nova Slovenija ...