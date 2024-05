Mašine ne moremo kar naprej gnati, ker bo crknila

V nadaljevanju preberite:

Ko sta mi v istem tednu prišli v roke dve zelo različni knjigi z zelo prepoznavnimi podobami, se mi je to zdelo znamenje za obisk ilustratorja in striparja Ivana Mitrevskega. V Nevidnih življenjih je opisal in orisal zgodbe izkoriščanih delavk in delavcev, ki iščejo pomoč v Delavski svetovalnici, njihove trpke zgodbe pa prikazal z obilico humorja, edino stvarjo, ki jim je gazda ni mogel vzeti. Duhovitost je nasploh razpoznavni znak njegovega sila raznolikega opusa.