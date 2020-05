FOTO:Maska ne more biti večno dodatek k športni opremi

Marko Geršak v fitnes centrih ne pričakuje težav pri upoštevanju priporočil NIJZ. FOTO: Arhiv Bodifit

S priporočili ne bo težav

Večina aktivnih ljudi, ki se zdaj vračajo v fitnese, niso bili zapuščeni in neaktivni med karanteno. Zanje vrnitev ne bo težava, to je njihov način življenja, nadaljevali bodo brez težav in stresa.

Vadeči v fitnes centrih ne bodo uporabljali mask, nosili pa naj bi jih trenerji. FOTO: Marko Feist

Breme dodajajte postopoma

Izgubili smo vrhunec sezone za fitnes, saj je pri nas miselnost še vedno naravnana na to, da se marca, aprila in maja pripravljamo za to, da bomo dobro izgledali na morju.

Izgubili vrhunec sezone

Tudi pri obiskovalcih fitnes centrov velja priporočena razdalja metra in pol. FOTO: Shutterstock

Kdor čaka, dočaka! Potem ko je v novo realnost v minulih tednih skočila večina športne rekreacije na Slovenskem, bo vrata odprl še del, ki je bil za mnoge nerazumljivo prezrt pri dosedanjem sproščanju ukrepov za omejevanje širjenja novega koronavirusa. V ponedeljek se boste že lahko potili v svojem fitnesu.Tako se je končno uresničila želja Fitnes zveze Slovenije in Slovenske fitnes iniciative, pri katerih so stežka razumeli, zakaj so omogočeni že domala vsi drugi načini vadbe, le fitnes centri, pri katerih so izvajalci gospodarski subjekti, so ostajali zaprti. Čeprav je bilo mogoče enako vadbo opravljati na napravah v društvenih prostorih in izobraževalnih ustanovah … Zdaj je vendarle prišlo olajšanje, vendar je bilo tudi ob tem nekaj grenkega priokusa.»Moti me, da je bilo treba čakati do zadnjega trenutka, da niso mogli že pred dnevi reči, čez en teden lahko odprete. Zdaj se bo treba na odprtje pripraviti malodane od danes na jutri,« je v četrtek, ko je naposled padla odločitev o odprtju fitnes centrov, pogovor za Nedelo začel, vodja Slovenske fitnes iniciative.Prepričan je, da v fitnes centrih ne bodo imeli težav s priporočili NIJZ. »Ta so v osnovi jasna in obvladljiva, vprašanje pa je, koliko se jih bodo vadeči držali, saj niso zakonska določila. Fitnes centri se jih bomo držali in dali gostom zelo jasna navodila, ob tem pa tudi upali, da bomo dobivali čim bolj jasne informacije od oblasti. Če si poslanci trgajo maske z obrazov, kako naj pričakujemo, da se bodo navodil držali navadni državljani,« pravi Geršak.Tako za upravljalce fitnesov kot za obiskovalce sicer velikih sprememb ne bo, edini dodatek k opremi bo maska. »V dobro organiziranih centrih je bil že pred koronavirusom standard razkuževanja in higiene visok. Gost fitnesa bo moral na recepcijo priti z masko, nato si jo bo lahko snel v slačilnici, vadi lahko brez maske, trener bi moral imeti masko. Omejeno bo število ljudi v centru, razdalja mora znašati meter in pol v mirovanju, dva metra v gibanju, med napravami mora biti primeren razmik. Za razkuževanje, pripravo in pospravljanje pripomočkov skrbijo strokovni delavci, vadeči skrbijo za osebno higieno in razkuževanje. Priporočilo je, da se slačilnic in prh ne uporablja oziroma, da se jih uporablja po potrebi. Upamo, da ta navodila ne bodo veljala zelo dolgo, težko bomo vse življenje naokoli hodili z maskami,« si vrnitve na običajne tirnice želi osebni trener, ki je s sodelavci tudi med skoraj trimesečnim zaprtjem fitnes centrov ostal v stiku z vadečimi.»Med premorom smo bili na daljavo vseskozi v stikih z našimi vadečimi. Bodifit je največja fitnes organizacija v Sloveniji z več kot 6000 člani in sedmimi vadbenimi centri, šolo za trenerje … Ko je prvi val epidemije zajel Kitajsko in smo zaslutili, da se nekaj pripravlja, smo začeli snemati vadbe in treninge za objavo na spletu. Preden se je Slovenija popolnoma zaprla, smo že imeli zbirko okoli 70 videov, s katerimi so si lahko naši vadeči pomagali pri vadbi. V glavnem smo skrbeli za to, da so ljudje lahko vadili s tem, kar so imeli na voljo doma. Lahko so uporabili plastenko vode, elastiko, ročaj metle ali pa le lastno težo. Pri vajah z lastno težo je sicer težava v tem, da so najtežje za tiste, ki doslej niso bili aktivni in dovolj telesno pripravljeni. S pripomočkom je lažje, vodi te do pravilne izvedbe in morda tudi motivira pri tem. Naši posnetki so bili dobro sprejeti, vadeči pa vseeno pogrešajo vadbo v živo, ki je nekaj drugega kot navodila na daljavo. Nujno rabimo naravo, vaje za trebušne mišice, jedro in hrbtenico. Potrebujemo pa tudi družabni del vadbe, da ima ta pozitivne psihofizične učinke,« se vrnitve neposrednih stikov med trenerji in vadečimi veseli Geršak, ki pričakuje, da bo treba posebno pozornost posvetiti novincem na napravah.»Večina aktivnih ljudi, ki se zdaj vračajo v fitnese, niso bili zapuščeni in neaktivni med karanteno. Zanje vrnitev ne bo težava, to je njihov način življenja, nadaljevali bodo brez težav in stresa. Večja težava bo pri popolnih začetnikih. Fitnes je zdravje, krepi imunski sistem. Je preventivno orodje, da ostajamo zdravi, zato pričakujemo, da se ga bo lotilo veliko novih ljudi, ki bodo želeli storiti kaj dobrega zase. Predvsem ti bodo morali začeti postopoma, individualno, nadzorovano, da ne bodo pretiravali, da vadbe ne bodo izvajali neprimerno ali celo tako, da bo škodljiva zanje,« Geršak »zelencem« priporoča strokovno vodstvo, povratnikom pa, da si ob prvih vadbah na napravah ne naložijo največjih bremen: »Tudi aktivni morajo začeti postopoma, kot da bi se vračali po zdravstvenih težavah. Priporočljivo je, da opravijo tristopenjsko prilagajanje. V začetni fazi bo telo v šoku, v drugi, pripravljalni fazi, bo občutiti največ utrujenosti in nejevolje, saj je najtežja, v tretji fazi pa vse steče. To je po četrtem ali petem tednu vadbe, odvisno od osebe. Prve tri ali štiri tedne moramo zato postopoma stopnjevati obremenitve.«V preveliki vnemi tudi ne gre pozabiti na ustrezen »protokol« pred, med in po treningu. »Vanj sodi tudi pravilno ogrevanje, na pa tako kot pri nekaterih, ki gredo igrat nogomet ali smučat, zberejo se in začnejo brez predhodnega ogrevanja in priprave. V fitnesih smo se že prej posvečali pravilnemu ogrevanju, tu ne bo nič novega, le upoštevati bo treba tisto, kar je veljalo že pred koronsko krizo. Za ogrevanje si je treba vzeti od pet do 15 minut in tudi tu iti skozi tri stopnje. Prva je splošna, druga je specialna, tretja višje intenzivna priprava na vadbo. Tudi raztezanje oziroma sproščanje mišic je sestavni del vadbene rutine. Vadeči si raztezanje včasih sicer razlagajo tako, da si morajo nekaj izpuliti, zato je prihajalo do poškodb in zdravstvenih težav. Vse mora biti zmerno in uravnoteženo. Faza sproščanja mora biti vedno prisotna, v vmesnem ali zaključnem delu vadbe,« je Geršak orisal, kako bi moral potekati obisk fitnesa brez nezaželenih stranskih učinkov.Najbolj pa ga skrbijo dolgoročni finančni učinki nove realnosti. »Lahko nas je zelo strah. Trije meseci izpada še niso usodna izguba za fitnes centre, vendar se pri tem ne bo končalo. Resda smo izgubili vrhunec sezone za fitnes, saj je pri nas miselnost še vedno naravnana na to, da se marca, aprila in maja pripravljamo za to, da bomo dobro izgledali na morju. To je obdobje, ko članstvo v centih za fitnes zraste. To število članov se je nato avtomatično preneslo še na poletje, kar je centrom omogočalo lažje preživetje. Poletje je za nas mrtva sezona in letos bomo to še bolj občutili. Obratovati pa moramo normalno, zaposlene je treba plačevati, tako kot stroške in kredite. Septembra pričakujemo precej manj članov kot minula leta, upad bi lahko bil od 40 do 50-odstoten. Ljudje bodo bolj zadržani, številni tudi napovedujejo drugi val epidemije. Izpad bo do konca leta zastrašujoč. To ne velja le za fitnese, temveč za vse družbene sfere,« se Geršak zaveda, da ponoven zagon dejavnosti ni konec, temveč šele začetek prave bitke za preživetje.