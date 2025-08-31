Maškare grejo!

Ako človek miselno izstopi iz sebe in se ogleduje, recimo od zgoraj, si je v 87 odstotkih primerov kar všečen. Konkreten približek Idealnemu Jazu. Bolj realno, a izkustveno manj veselo je, če se pogleda v zrcalce na steni. Zjutraj, opoldne, zvečer, ponoči. Še bolj razkoračna je gotovo podoba, ki si jo o nas ustvarijo drugi. Preizpraševanje, kaj si drugi mislijo o nas, bi utegnilo posameznika vreči v hudo travmatično valovje, so pa nekateri tako pogumni, da si drznejo po použitih hektolitrih jogurta ego objaviti knjigo svojih portretov. Seveda portretov naklonjencev, kjer o pogumu ni ne vonja ne duha. Prej smrad.

Sam sem se zgodaj ovedel, da bi bil zlahka junak one knjige Moje suhote ... Da bi zlahka bil član plesne skupine v Hrastovljah. A mati so mi rekli, da nisem suh, nak, sem le vitek. Da ne bi bila žalostna, sem ji pritrjeval. In bil žalosten.

S čim se je moja avtoportretna suhota spopadala v letih, no, desetletjih, pustimo ob strani. Nekoč, ko sem dopolnil starost, ki je Odrešenika stala tuzemskega življenja, sem menjal dlako, čudi ne. Kar pomeni okolje, vizualnega sloga nikakor.

Resna ljubáv, tedaj se pač nisem spraševal, ali mi tiktaka biološka vekarca, me je iz varnega zavetja Ljubljane odstrelila na kmete, na Dolenjsko. Ob prvih srečanjih s tamkajšnjimi se ni zgodilo nič pretresljivega, a v ozračju se je dalo zavohati, da gre za bližnja srečanja četrte vrste.

Moj oče je bil s kmetov, mati ne. Tudi sam sem bil in sem verjetno še vedno pomeščanjenček. Ampak tamkaj, ki je že dolgo tukaj, kjer živim, mi je bilo kojci toplo pri srcu, pa naj se je poletje prevešalo v jesen ali ne. Tam, no, tukaj je mir. Tukaj, ta trditev je precej smela, ni mask.

Človeku, ki se priseli iz mesta v odročnejše kraje, pravijo pritepenec. Saj sem včasih zaznal, da počnem stvari, ki domačinom niso povsem razložljive, recimo nočno-jutranji tek z lučko na glavi, ko je vsak pošten človek romal na šiht, pa to, da je bilo edino orodje, približno podobno kmečkemu, ki sem ga redno uporabljal, specialka ...

Včasih sem zaznal, da počnem stvari, ki domačinom niso povsem razložljive, recimo nočno-jutranji tek z lučko na glavi, ko je vsak pošten človek romal na šiht.

Tako kot sem v mestni službi, mladi služabnik novinarstva, čez leta izvedel, kako je moja korekturna histerija v tiskarni ponavadi brez popravkov romala v koš, so se tudi na vasi, kjer živim, z leti začela razkrivati domiselna arheološka najdišča iz časov mojega prihoda onkraj meščanskega sveta.

Neodgovorjeno je ostalo vprašanje, kako se je zalo mlado dekle zdravih oči lahko zagledalo v dolgolasega, zaraščenega, kot je bilo namignjeno, deset let starejšega ločenca s petimi uhani (samo v ušesih). Trditev, da jo bo ločenec, ki to ni bil, kmalu pustil, je udarila mimo. Še vedno sva skupaj. Štirje smo. Da ne bom za nobeno delo, izjavljavcu ni bilo treba biti posebej pameten. To je držalo in ne popusti.

Ampak domiselnim izkopaninam ni ne konca ne kraja. Ni dolgo, kar smo veseljačili v našem domovanju, sosedje in žlahta, nestrgana plahta. Vsak je skušal, večinoma uspešno, pristaviti svoj lonček šaljivosti. Pili smo iz kozarcev.

In po malodane četrt stoletja izvem za najhujšo zbad­ljivko na svoj tedanji račun. Nekdo pomni, da sem imel črn plašč do tal kot kak esesovec, pa bulerje ... Plašč ni bil usnjen, bulerji so bili JLA škornji, ki mi jih je posodil novinarski prijatelj. Sam namreč nisem bil v vojski, in ko sem nekoč ponosno stopal po vaški cestici, najverjetneje sam, so otroci iz ene od hiš klicali: »Maškare grejo!«

Žaljivka, za katero bi dal cekin, kot bi rekel O. Ž. Genialno. Bojda mi je bila pred nekaj leti že razkrita. Očitno, naj bo še tako izvrstna, sem jo potlačil.