Matea Benedetti: Prijatelji me večkrat vprašajo, kako zdržim

»Ko sem začela, sem se počutila, kot da se borim proti vetru. Danes je občutek nepopisno bolj optimističen,« pravi Matea Benedetti, modna oblikovalka in zagovornica narave in vseh živih bitij. V svojem pristopu je pionirka, ki brez popuščanja in bližnjic sledi principom trajnostne mode. Nedavno se je v Rimu predstavila z obleko iz veganskega usnja, trenutno pa jo kot material najbolj vznemirja džersi iz alg. Ustvarja za ljudi, ki jih vodijo podobne vrednote, med katerimi sta tudi chefinja Ana Roš in nogometni as Jan Oblak.