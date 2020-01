FOTO:Matej Puc: Hčerki pravita, da se za službo preveč igram

Predanost je beseda, s katero igralec Matej Puc opiše svoj odnos do gledališča in ustvarjanja, a hkrati da iskreno vedeti, da se mu svet ne bi podrl, če na akademijo ne bi bil sprejet. Že skoraj 15 let je član Mestnega gledališča ljub­ljanskega, za svoje odlične interpretacije je prejel več uglednih nagrad. V Cankarjevem domu, kjer sva se srečala v začetku tedna, se je po koncu pogovora pridružil igralskim kolegom na enih zadnjih priprav na težko pričakovano predstavo 2020, s katero se gledališka ekipa, ki jo je k sodelovanju povabil režiser Ivica Buljan, ukvarja že skoraj pol leta.Uprizoritev, ki je za izhodišče vzela ...