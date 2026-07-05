Mateja Pate: Pod kožo smo vsi krvavi, med nami ni bogov

Po časih, ko je bila strastno zavezana plezariji, in ta čas, sluteč ali upajoč, da prihaja vstajenje v svet vertikale, je Mateja Pate pri Planinski založbi izdala testament, naslovljen Šefica, v katerem popisuje prigode sanjave alpinistke. Tako kot v višjih alpinističnih sferah pretežno briljirajo moški, o tem tudi bistveno večkrat pišejo, ob branju Šefice pa bi morda utegnil kdo spoznati, da prevelika resnost lahko zdrsne v nehoteno smešnost. Hotenega nasmihanja in samoironije pa je pri Šefici na pretek.