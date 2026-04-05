Matjaž Krivic: Od zasledovanja litija do lova na vampirje

Ko človek vidi toliko sveta, kot ga je prepotoval Matjaž Krivic, in ob nepopisnih lepotah hkrati naleti na krute zgodbe izkoriščanja ljudi ter opustošenja narave, se njegov pogled neizogibno spremeni. Priznani fotograf ves čas razvija več projektov, a zgodba o litiju, surovini, ki jo pogosto imenujemo nafta 21. stoletja, je tista, ki ji v zadnjih desetih letih posveča največ pozornosti, od Latinske Amerike do Kitajske. Fotografije iz cikla Pot litija so do 21. junija na ogled v galeriji Muza TR2 v Ljubljani.