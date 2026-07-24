Matt Damon, hollywoodski čudežni deček v življenjski formi

Finale svetovnega nogometnega prvenstva na stadionu v New Jerseyju so si poleg ameriškega predsednika Donalda Trumpa in njegove žene Melanie ogledali tudi številni znani obrazi, od zakoncev Beckham in drsalca Ilie Malinina do pevca Rolling Stonesov Micka Jaggerja.

»Tu je tudi Brad Pitt,« je med obračunom med Španijo in Argentino za Fox News komentiral John Strong. »O ne, to je Matt Damon,« ga je popravil sokomentator Stu Holden. Po epskem spektaklu Odiseja bodo takšne pomote le še zgodovina.