Med baterijami in bencinom: avtomobilski svet v prehodu

Evropski avtomobilski trg je v zadnjih letih vstopil v obdobje globoke preobrazbe. Elektrifikacija pogonov, digitalizacija avtomobilov in prihod novih (kitajskih) proizvajalcev so ustvarili dinamiko, kakršne industrija ni poznala desetletja. Kljub temu prehod v električno mobilnost ne poteka po enotni evropski poti – razlike med državami ostajajo velike in tudi politični cilji so v zadnjem času dobili nekoliko bolj pragmatičen ton.

Statistika kaže, da se struktura trga hitro spreminja. V Evropski uniji je bilo leta 2025 registriranih približno 10,8 milijona novih osebnih avtomobilov. Med njimi so popolnoma električni avtomobili dosegli okoli 17 odstotkov tržnega deleža, hibridi so presegli tretjino trga, priključni hibridi pa so predstavljali približno devet odstotkov vseh registracij. Delež klasičnih bencinskih in dizelskih pogonov se je medtem prvič spustil na približno tretjino prodaje, kar jasno kaže na postopno, a vztrajno elektrifikacijo evropskega voznega parka.

Podobno smer kažejo tudi prvi podatki za leto 2026, kjer se delež električnih vozil približuje petini vseh novih registracij, hibridni pogoni pa ostajajo najhitreje rastoča kategorija.

Slovenija sledi z zamikom

»Slovenski trg električnih vozil je v zadnjih letih nedvomno v fazi rasti,« pravijo predstavniki skupine Emil Frey, ki med drugim zastopa tudi kitajsko znamko Leapmotor. Ta je v letošnjem januarju in februarju prodala največ novih električnih avtomobilov pri nas. Dodajmo, da je bilo leta 2025 v Sloveniji registriranih dobrih 57 tisoč novih osebnih avtomobilov. Popolnoma električnih je bilo 6387, kar pomeni, da so prvič presegli desetodstotni tržni delež.

Čeprav Slovenija še vedno zaostaja za državami severne Evrope, kjer električni avtomobili že dosegajo več kot polovico prodaje, številke potrjujejo, da elektrifikacija postaja stalnica tudi na domačem trgu.

Evropska politika popravlja smer

Na razvoj trga močno vplivajo tudi politične odločitve. Evropska unija je z napovedjo prepovedi prodaje novih avtomobilov z motorji na notranje zgorevanje po letu 2035 poslala jasen signal o smeri razvoja, vendar so se v zadnjem času pojavili tudi prvi popravki strategije.

Andrej Brglez, raziskovalec mobilnosti in direktor inštituta ICK FOTO: David Šavli

Po besedah raziskovalca in razvojnika trajnostne mobilnosti Andreja Brgleza Evropska komisija o popolnem umiku te odločitve sploh ni mogla razmišljati, saj bi bil tak signal politično zelo problematičen. Zato ubrala bolj pragmatično pot in smer nekoliko popravila, kar je bilo po njegovem mnenju pričakovano že nekaj časa. Od daleč je bilo namreč videti, da so bili nekateri načrti ne le zelo ambiciozni, temveč tudi precej nerealni.

Brglez poudarja, da to nikakor ne pomeni ustavitve elektrifikacije evropskega voznega parka. Električni avtomobili so po njegovih besedah že del realnosti in jih bo iz leta v leto več, vendar bodo kupci do njih prihajali po bolj naravni poti potrošniškega odločanja. »Ko politika postavi zelo ostro prepoved, pogosto sproži odpor, ko pa postane jasno, da obstaja več poti do istega cilja, se tudi odločitve na trgu umirijo«, meni sogovornik.

Podobno menijo tudi v skupini Emil Frey, kjer poudarjajo, da lastništvo električnega avtomobila danes najbolj preprosto in ekonomično, kadar ima uporabnik možnost domačega polnjenja. »Velik del prebivalstva predvsem v urbanih blokovskih naseljih te možnosti še nima, zato je razvoj javne infrastrukture ključnega pomena. Zato trenutni tempo ni znak nazadovanja, ampak bolj faza prilagajanja realnim pogojem na trgu,« še menijo.

Novi tekmeci z vzhoda

Evropska avtomobilska industrija se ob tem spopada še z enim pomembnim izzivom – vse večjo konkurenco novih proizvajalcev, predvsem iz Kitajske. Ti na evropski trg prihajajo s cenovno konkurenčnimi električnimi modeli, hkrati pa s celovitim industrijskim pristopom.

Po Brglezovih besedah so kitajski proizvajalci danes v podobnem položaju, kot so bili japonski v sedemdesetih letih ali korejski v devetdesetih, le da so iz teh industrijskih izkušenj potegnili še več lekcij. Na evropski trg ne prihajajo zgolj z dobro tehnologijo in konkurenčnimi cenami, temveč s celotno industrijsko, energetsko, logistično in surovinsko verigo. Zato po njegovem mnenju največji izziv za Evropo ni tehnologija, temveč sposobnost in hitrost prilagajanja novi strukturi avtomobilske industrije.

Elektrifikacija 2.0

Razvoj električne mobilnosti se je medtem že premaknil v novo fazo, ki jo nekateri strokovnjaki označujejo kot elektrifikacijo 2.0. Kot pojasni Brglez, se danes v razvitem svetu ne sprašujemo več, ali je električna mobilnost smiselna ali izvedljiva – to je že del vsakdanjika in vedno pomembnejša industrijska panoga.

V prihodnjih letih bo razvoj po njegovem mnenju zaznamovalo več trendov. Večja proizvodnja in nove tehnološke rešitve bodo postopoma zniževale cene baterij, hkrati pa bo industrija iskala načine za zmanjšanje odvisnosti od redkih kovin. Avtomobili bodo postajali tudi vse bolj digitalni – ne toliko zaradi večjih zaslonov v kabini, temveč zaradi zbiranja in deljenja podatkov, ki bodo omogočali optimizacijo mobilnosti in infrastrukture. Poleg avtomobilov bo elektrifikacija zajela tudi širši spekter mobilnostnih naprav, od lahkih mestnih vozil do novih oblik mikromobilnosti.

Tehnološki in psihološki napredek

Pomemben premik se dogaja tudi pri percepciji uporabnikov. Eden največjih pomislekov kupcev so bili dolgo doseg, čas polnjenja in cena. Brglez opozarja, da je na tem področju napredek danes očiten tako tehnološko kot psihološko.

Električni avtomobili srednjega razreda že dosegajo 400 ali 500 kilometrov dosega, hitre polnilnice pa omogočajo, da voznik v petnajstih ali dvajsetih minutah pridobi dovolj energije za nadaljnjih nekaj sto kilometrov vožnje. Hkrati pa se spreminja tudi način razmišljanja voznikov, saj vse več ljudi ugotavlja, da za vsakodnevne poti pravzaprav ne potrebujejo ogromnega dosega.

Na koncu odloča potrošnik

»Pri odločitvi kupcev ima pomembno vlogo kombinacija več dejavnikov. Eden ključnih je še vedno cena vozila, kjer imajo pomembno vlogo državne subvencije,« ugotavljajo sogovorniki iz Emil Freya. Zaradi subvencije Borzena v višini 7200 evrov je trenutno najbolje prodajani električni model pri nas leapmotor T03 cenovno primerljiv z manjšimi bencinskimi avtomobili. Seveda poleg cene na odločitev vplivajo tudi širša ponudba modelov, vse boljše uporabniške izkušnje ter postopna rast polnilne infrastrukture.

Januarja in februarja 2026 je bil najbolj prodajani električni avtomobil na Slovenskem leapmotor T03. FOTO: arhiv Emil Frey

»Pomembno je poudariti tudi prednosti za podjetja. Za pravne osebe je električna mobilnost zanimiva ne le zaradi nižjih stroškov uporabe, temveč tudi zaradi davčnih ugodnosti, med drugim se za električna službena vozila trenutno ne obračunava boniteta, kar vpliva na odločitve podjetij pri posodabljanju voznih parkov,« še dodajo v Emil Freyu.

Multienergijska prihodnost mobilnosti

Kljub temu prihodnost mobilnosti najverjetneje ne bo temeljila na enem samem pogonu. Po Brglezovem mnenju za zdaj še vedno sledimo viziji multigorivne mobilnosti, kjer bodo električni avtomobili, hibridi in morda tudi druge tehnologije sobivali še precej časa. Na obzorju namreč ni tehnologije, ki bi obljubljala vrnitev v čas, ko je celoten svet poganjalo le eno gorivo.

Da je velika verjetnost, da bomo v prihodnjem desetletju živeli v svetu več različnih pogonskih tehnologij, menijo tudi sogovorniki iz Emil Freya, ki trenutno vidijo rast vloge električnih vozil v urbanem okolju. Hkrati pa bodo hibridi in pogon na notranje zgorevanje še nekaj časa predstavljali tehnologijo, zlasti za uporabnike, ki pogosto vozijo daljše razdalje. Na tej točki omenijo še tehnologijo podaljševanja dosega električnega vozila (Range-Extended Electric Vehicle oz. REEV), ki jo razvija Leapmotor. »Gre za električno vozilo, kjer pogon ostaja povsem električen, manjši bencinski motor pa deluje kot generator za podaljševanje dosega. Takšna rešitev združuje prednosti električne vožnje z večjo fleksibilnostjo pri daljših razdaljah. Podobni koncepti bi se lahko v prihodnje širili tudi na druge avtomobilske skupine in platforme, denimo znotraj koncerna Stellantis in njegove platforme STLA, verjetno pa bodo podobne rešitve razvijali tudi drugi proizvajalci,« pravijo naši sogovorniki.

Geopolitika na cesti

Elektrifikacija mobilnosti pa ima tudi izrazito geopolitično dimenzijo. Vojna in napetosti na Bližnjem vzhodu ponovno opozarjajo na krhkost svetovnih energetskih verig.

Brglez poudarja, da vsakič, ko pride do geopolitične nestabilnosti ali nenadnega dviga cen nafte, svet začne intenzivneje razmišljati o alternativnih virih energije. Prav želja po manjši odvisnosti od uvožene nafte je bila tudi eden ključnih razlogov, da se je Evropa tako odločno podala na pot elektrifikacije.

Preobrazba avtomobilske industrije se tako ne dogaja le zaradi okoljskih ciljev, temveč tudi zaradi ekonomskih in strateških razlogov. Električni avtomobili še niso prevzeli popolne prevlade, vendar postajajo pomemben del evropske mobilnosti. Če se bo sedanja dinamika nadaljevala, bodo prihodnja leta pokazala predvsem to, kako hitro se bo avtomobilski svet znal prilagoditi novemu ravnotežju med tehnologijo, politiko in globalno konkurenco.