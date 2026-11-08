Voidokilia: rajska plaža, miti in srečanje s Slovenci

Pred davnimi časi, ko so bogovi živeli med ljudmi, glavni med njimi pa je bil Zevs, so se napovedali na večerjo k Tantalu, enemu od Zevsovih sinov. Ta je v kotlu skuhal kar svojega sina Pelopsa in jim ga postregel za večerjo, da bi ugotovil, ali so resnično vsevidni. Bili so, Pelopsa so obudili v življenje, njegovega krutega očeta pa kaznovali s Tantalovimi mukami. Trpel je večno lakoto in žejo, čeprav je imel jedačo in pijačo tik pred očmi, njegov v življenje obujeni sin pa je dal ime največjemu grškemu polotoku.