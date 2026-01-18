Med gorskimi gorilami Ugande

Uganda ima kar deset nacionalnih parkov, najbolj znani so Kibale s šimpanzi, Kraljice Elizabete s plezajočimi levi in seveda Bwindi z gorskimi gorilami.

Film Gorile v megli, ki je predstavil tragično zgodbo Dian Fossey, me spremlja še iz najstniških let – megleni tropski gozdovi vulkanskih pobočij, bujna vegetacija, odmaknjenost od civilizacije in seveda ogrožene gorile. Le kakih tisoč jih še živi v odročnih deževnih gozdovih pogorij na mejnih območjih Konga, Ugande in Ruande. Zadnji dve državi omogočata pohode po območjih, kjer bivajo te veličastne živali, in omejenemu številu turistov ponujata vpogled v njihovo življenje. Eno od teh območij je Narodni park Neprehodni gozd Bwindi na jugozahodu Ugande. Tja smo se podali iz Narodnega parka kraljice Elizabete. Iz savane se je po nekaj urah vožnje cesta začela vse bolj vzpenjati v hribovje. Toda neprehodnega gozda še vedno ni bilo nikjer. Namesto tega smo opazovali skrbno urejene velikanske ...