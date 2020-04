FOTO:Med italijansko elito, a vrh bo biti kirurginja

Ljubljana - Pandemon je športu dobro premešal štrene, nič ni kakor prej in tudi še dolgo časa ne bo. Tudi, ko se bodo športna tekmovanja spet vzpostavila in odigravala. Najboljša slovenska odbojkarica zadnjih let Iza Mlakar je sezono, ki se je predčasno končala, odigrala v vrstah evropskih klubskih prvakinj Igor Gorgonzoli Novari, pa saj, Italija je moška in ženska velesila v igri na športnem poligonu z mrežo. A kaj, ko je letos svoje, in to v ogromni meri, povedal pandemon.»Že dober teden dni sem v domovini. Vrnila sem se po štirih tednih karantene v Italiji, dveh tednih stroge in enako dolge v samoizolaciji. No, tudi v ...