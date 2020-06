FOTO:Med karanteno je po ljubljanskih alpah pretekel 450 kilometrov

Tisti, ki se še živo spominjamo, kako se je pred 29 leti osamosvajala Slovenija, se živo spominjamo tudi uspehov Jureta Koširja, enega največjih slovenskih športnih zvezdnikov v devetdesetih letih minulega stoletja. Uspehi njegovega smučarskega rodu in drugih športnih asov so mlado državo dvigali na noge.V zgodovino se je Košir zapisal s tremi zmagami v svetovnem pokalu in slalomskim bronom na olimpijskih igrah v Lillehammerju leta 1994. Z znanjem, karizmo in poslovno žilico v športnem in smučarskem svetu ostaja še danes, vendar pri 48 letih v drugačni vlogi in z drugačnimi željami, kot jih je imel, ko je kot mladec brzel ...