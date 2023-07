Med spoloma zeva velikanski prepad

V nadaljevanju preberite:

V lanskem letu je na vrhu lestvice najbolje plačanih športnic pristala hči japonske matere in temnopoltega očeta s Haitija, ki nastopa pod japonsko zastavo, Naomi Osaka. Tenisačica je po podatkih ameriške revije Forbes v žep pospravila nekaj več kot 51 milijonov ameriških dolarjev oziroma 46 milijonov evrov. Edina, ki se ji je vsaj približala, je bila prav tako tenisačica Serena Williams z zaslužkom 37,2 milijona evrov. Nogometašice, ki se trenutno merijo na svetovnem prvenstvu v Avstraliji in na Novi Zelandiji – začelo se je 20. julija in bo trajalo do 20. avgusta –, takšnih zaslužkov ne dosegajo, še bolj oddaljene pa so od zaslužkov najbolje plačanih moških kolegov nogometašev.