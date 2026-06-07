Med templjarji, pomorščaki in neskončnimi uživači

Vsega je kriv prijateljev sin, ki je na Portugalskem na študentski izmenjavi. Kaj bi ga lahko med osvajanjem markantnih temnolasih lepotic razveselilo bolj kot sedemčlanska slovenska oprava z dvema živahnima devetletnikoma na čelu?

Obisk študenta, ki ga je uka žeja zapeljala vse do Porta, je bil seveda tudi priročen izgovor za klatenje od Porta do Lizbone in spet nazaj. Naredili smo klasično napako in si zadali vsega preveč – od znamenitosti do božanske hrane, a vseeno odnesli zvrhan koš spomin(k)ov in nepozabnih doživetij.