Murdochova zadnja velika kupčija

V nadaljevanju preberite:

Še pred nekaj meseci se je zdelo, da Rupertu Murdochu slabo kaže. Sodnik v Nevadi je zavrnil njegov poskus, da bi po svoji volji preoblikoval nasledstvo in iz sklada izločil tri svoje otroke, pri čemer je potezo opredelil kot »nepošteno ravnanje« in »skrbno zasnovano burko«. Tudi Donald Trump mu je obrnil hrbet in proti njemu in njegovemu »tretjerazrednemu časopisu« vložil tožbo v višini 10 milijard dolarjev, potem ko je Wall Street Journal objavil zgodbo o domnevnih povezavah predsednika s pokojnim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom. Delničarji so že leta 2023 zavrnili njegov poskus ponovne združitve Foxa in News Corpa.

Kaj se je spremenilo?