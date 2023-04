Melanijina vnebovpijoča odsotnost

Donald Trump je moral sam pred sodišče, ki ga je kot prvega nekdanjega predsednika ZDA obtožilo kriminalnega dejanja, nekdanje prve dame slovenskega rodu Melanie ni bilo niti med družino in privrženci, ki so ga pričakali ob vrnitvi v Mar-a-Lago. Nekdanja Sevničanka slovi po varovanju svoje zasebnosti, manhattanski tožilec Alvin Bragg pa je s tem, ko je na plan potegnil stare obtožbe na račun domnevnega spolnega razmerja njenega predsedniškega moža s pornozvezdnico Stormy Daniels , udaril tudi po njej.

Donald Trump je moral sam pred sodišče, ki ga je kot prvega nekdanjega predsednika ZDA obtožilo kriminalnega dejanja, nekdanje prve dame slovenskega rodu Melanie ni bilo niti med družino in privrženci, ki so ga pričakali ob vrnitvi v Mar-a-Lago. Nekdanja Sevničanka slovi po varovanju svoje zasebnosti, manhattanski tožilec Alvin Bragg pa je s tem, ko je na plan potegnil stare obtožbe na račun domnevnega spolnega razmerja njenega predsedniškega moža s pornozvezdnico Stormy Daniels, udaril tudi po njej.

»Vsekakor je bolj zabavno biti pod mojim seksi možem kot pa pod ključem,« je Danielsova tvitnila po obtožbah na Trumpov račun. Foto Mike Blake/Reuters

Manhattanski tožilec je na poplačilu Trumpove organizacije 130.000 dolarjev, ki jih je Trumpov odvetnik Michael Cohen leta 2016 plačal pornozvezdnici s pravim imenom Stephanie Clifford, utemeljil večino od 34 točk svoje obtožnice proti prejšnjemu republikanskemu predsedniku. Poleg tega ga obtožuje, ker je nekdanjemu Playboyevemu modelu Karen McDougal prek revije National Enquirer plačal 150.000 dolarjev, 30.000 dolarjev pa je odštel vratarju svojega drugega newyorškega nebotičnika Dinu Sajudinu, ker je imel domnevno podatke o Trumpovi nezakonski hčerki. Donaldu Trumpu, ki vse zanika, v skrajnem primeru grozi več kot sto let zapora, pa čeprav mnogi strokovnjaki v obtožnici proti 45. predsedniku ZDA vidijo zelo majave pravne argumente, drugi pa tudi demokratsko dvoličnost. 42. predsednik Bill Clinton je žrtvi svojega spolnega nadlegovanja Pauli Jones odštel 850.000 dolarjev, pa se mu ni nič zgodilo, plačilo Stormy Daniels ni zmotilo ne volilne komisije niti zvezniega tožilca.

Obtožnica pa vendarle zapleta predvolilno kampanjo ponovnega predsedniškega kandidata - morda pa tudi njegovo zasebno življenje. Mogoče so tudi nekatere druge obtožnice, v prihodnjih mesecih pa bodo ameriški mediji polni 17 let starih obtožb, ki poudarjajo moralne prestopke očeta gibanja Naredimo Ameriko spet veliko.

Vedela je, v kaj se spušča

Na zborovanju na Floridi v Trumpovo podporo po njegovi vrnitvi iz New Yorka ni bilo niti hčerke Ivanke niti sina Barrona. Hčerka iz prvega zakona z Ivano Trump se je javno distancirala od očetove in druge politike, najstnik se le nerad kaže v javnosti. Veliko več komentarjev je vzbudila odsotnost žene Melanie. Govorice ne potihnejo. Melania je vedela, v kaj se je spustila s poroko z razvpitim newyorškim milijonarjem, so medijem že prej razlagali domnevni prijatelji. Toda verjetno ni računala na moževo predsedniško kandidaturo, mogoče pa niti na plaz sovraštva z levega dela ameriškega političnega prizorišča, ki je zasul tudi njo.

Obtožnica za zdaj le še povečuje priljubljenost ponovnega predsedniškega kandidata med republikanskimi volivci. Foto Marco Bello/Reuters

V televizijskem intervjuju po izselitvi iz Bele hiše je sama kot pristransko označila odločitev modne revije Vogue, da je ne dajo na naslovnico. Kultna revija je tako izpostavila prve dame Hillary Clinton, Michelle Obama in Jill Biden, nekdanjo manekenko Melanio pa so ovekovečili le kot Trumpovo nevesto, ne pa tudi kot prvo damo. Najbrž je po obtožnici to še manj verjetno, pa čeprav je Hillary Clinton naslovnico dobila po razkritju Billove afere s praktikantko v Beli hiši Monico Lewinsky in je urednica Anna Wintour govorila o njenem pogumu. Hillary je o tem objavila celo knjigo, Anna Wintour pa je svoja uredniška načela razložila z besedami: »Predstavljamo ženske, ki stojijo za stvarmi, v katere verjamemo, in se zavzemajo za stvari, ki jih podpiramo.« Nekdanjo novozelandsko ministrsko predsednico Jacindo Ardern je urednica Vogua opevala kot Antitrumpa.

Melania se lahko tolaži s tem, da pri Voguu na naslovnici niso ovekovečili niti modne ikone Jackie Kennedy, prav tako ne Barbare Bush, Laure Bush ali Nancy Reagan. Zadnji republikanski prvi dami in Donaldu Trumpu pa so sredinec pokazali še s člankom o Stormy Daniels. »Vsekakor je bolj zabavno biti pod mojim seksi možem kot pa pod ključem,« je ta tvitnila po obtožbah na Trumpov račun. Njen mož Barrett Blade je namreč pornoigralec, Stormy Daniels pa je te dni odkrito zadovoljna tudi zaradi močno povečanega zanimanja za njene videoposnetke na pornografskem portalu Pornhub. Za Vogue je Stormy Daniels fotografirala slovita Annie Leibovitz, nekdanja prva dama Melania pa se je spet znašla v vlogi prevarane žene.

Bodoča predsednica ZDA

Doslej so se motili vsi, ki so Melanii pripisovali, da je odločena, da se čim prej loči od očeta svojega edinega otroka. Bo tudi tu pomagala politika? Članek o Stormy Daniels v reviji Vogue ne dokazuje le politizacije sodobne morale, ampak tudi njeno relativnost. Melania je za obračunavanje z levimi kritiki nekoč že uporabila modo, ko jih je zavrnila z jakno z velikim napisom, da ji je vseeno. Zeta je po vrnitvi z manhattanskega sodišča podprl njen oče Viktor Knavs, in to na častnem mestu med obema Donaldovima starejšima sinovoma Ericom in Donom mlajšim.

Manhattanski tožilec Alvin Bragg. Foto Brendan Mcdermid/Reuters

Melania je možu stala ob strani, ko je naznanil novo predsedniško kandidaturo, obtožnica pa za zdaj le še povečuje priljubljenost ponovnega predsedniškega kandidata med republikanskimi volivci. Revija People navaja vire, ki pravijo, da je 52-letnica zdaj jezna in noče poslušati o poplačilu Stormy Daniels, a še vedno srečna v Mar-a-Lagu, časopis Daily Mail pa vire, ki poročajo, da bo še naprej podpirala svojega moža. Morda bo pomagalo, da je losangeleško prizivno sodišče Stormy Daniels prav na dan newyorške obtožnice odredilo, da mora Trumpu plačati 122.000 dolarjev za sodne stroške po neuspeli tožbi zaradi obrekovanja.

Pornozvezdnica kljub veselju ob nenadni slavi in velikih zaslužkih ne more biti povsem mirna. Z možem živita na floridskem podeželju, kjer večina sosedov podpira Trumpa, in kot sta povedala novinarjem, prejemata grožnje, da jima bodo požgali hišo ali ju celo ubili. Stormy pravi tudi, da izgublja prijatelje. Ena od njih, ki je skrbela za njenega konja, ga je za Stormyjinim hrbtom prodala za vsega en ameriški dolar. »Morate razumeti, ta konj je bil vse, kar mi je ostalo po dogodkih, ki so moje življenje obrnili na glavo,« je pripovedovala novinarki revije Vogue. Svoje življenje pa je označila za tako noro, da se ne bi čudila, če bi nekega dne končala kot ameriška predsednica.