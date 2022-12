Mesto, kjer spijo angeli

Prijetno praznično vzdušje nas čaka tudi na Hrvaškem, kjer vsako mesto po svoje žari v prednovoletnih barvah. V Varaždinu, pravijo domačini, je doma dedek Mraz in tu spijo angeli. V starem jedru, na ulici Ljudevita Gaja 10, nedaleč od mestne hiše, boste res našli praznično osvetljeno in okrašeno hišo dedka Mraza, kjer se lahko družimo z dobrim možem.

Če živite v severovzhodnem ali vzhodnem delu Slovenije, je obisk prazničnih sejmov v Varaždinu lahko lep enodnevni izlet, drugim pa priporočamo, da si za raziskovanje vzamete kak dan več. Ne nazadnje se mesto, ki je bilo med letoma 1767 in 1776 prestolnica tedanje Hrvaške in se ga je v času Habsburžanov prijelo ime Mali Dunaj, ponaša z zanimivo arhitekturno in kulturno dediščino, s katero se lahko seznanimo v lokalnih muzejih.

Drsališče Ledena čarovnija na Kapucinskem trgu FOTO: Blaž Kondža

Palače z vsebino

Tudi tokratno praznično potepanje smo izkoristili za preizkus Fordove hibridne kuge. Za pot od Ljubljane do Varaždina smo potrebovali dobri dve uri in pol in si v tem času ustvarili vtis o njenem udobju. Predvsem lahko pohvalimo vzdolžno pomično zadnjo vrsto sedežev, s katero lahko v razponu 150 mm prilagajamo prostornost notranjosti in prtljažnega prostora glede na potrebe. Tako imajo potniki v zadnji vrsti lahko na voljo kar 1035 mm prostora za noge, kar je največ v segmentu.

Največji v razredu je tudi prtljažni prostor s 645 litri. Hibridni pogonski sklop se je znova izkazal z gospodarnostjo, uglajenim delovanjem in zmogljivostjo, kadar smo jo potrebovali. Kombinacija bencinskega in električnega motorja pride najbolj do veljave pri urbani vožnji, ko se večina speljevanj izvede v električni tišini, pri vsakem zmanjševanju hitrosti pa se polni pogonska baterija avtomobila.

Testna kuga nas je varno pripeljala v nekdanjo hrvaško prestolnico. FOTO: Blaž Kondža

Tako kar nekaj urbanih kilometrov naredimo na elektriko. Da bi vozili še bolj gospodarno, nam pomaga »ekološki trener« v sklopu informacijskega zaslona pred voznikom. Če razmišljate o nakupu kuge, vam svetujemo, da jo opremite s paketom za pomoč vozniku, ki vključuje nekatere uporabne asistenčne sisteme. Za parkiranje v Varaždinu priporočamo zunanje parkirišče na Trgu bana Jelačića, nedaleč od živilske tržnice, ki je odprta vsak dan. Če tam ni prostora ali bi želeli pustiti avtomobil pod streho, je pod Kapucinskim trgom podzemna garažna hiša.

Varaždinsko praznično dogajanje bo trajalo vse do 6. januarja, ko bodo ugasnili pisane lučke ter pospravili decembrsko okrasitev in lične lesene hiške, kjer nas čaka tako ponudba gostincev kot različnih rokodelcev. V adventnem duhu utripajo tri prizorišča: Kapucinski trg, kjer vstopimo v Ledeno čarovnijo, kot so poimenovali veliko drsališče in ledeni tobogan, Korzo, območje pred mestno hišo na Trgu Kralja Tomislava, in Stančić, kot pravijo domačini božičnemu sejmu na Trgu Miljenka Stančića.

Glavno adventno dogajanje je na Korzu pred mestno hišo. FOTO: Blaž Kondža

Vlogo glavnega adventnega prizorišča ima Korzo, kjer nas poleg hišk s pretežno gostinsko ponudbo pričakajo še vrtiljak, otroški vlakec dedka Mraza, velika okrašena smreka in oder za glasbene nastope, ki potekajo ob koncih tedna, praviloma ob 19. uri. Na Trgu kralja Tomislava je tudi znana mestna kavarna Grofica Marica, ki se lahko pohvali z istoimensko torto. Če ste sladkosnedi, jo le naročite, ne bo vam žal.

Hiške z različnimi izdelki nas nato zvabijo na Franjevački (Frančiškanski) trg, pred rožnatim pročeljem palače Varaždinske županije, katere okna so spremenili v domiselni adventni koledar. Pokukajte v atrij palače, ki je okrašen in namenjen ustvarjanju prazničnih fotografij. Tam je tudi doprsni kip avstrijske monarhinje Elizabete Bavarske, bolj znane po vzdevku Sisi. Kot smo izvedeli, Varaždina nikoli ni obiskala.

Na istem trgu je tudi palača Herzer, v kateri ima svoje prostore mestni muzej, ki do 5. novembra 2023 gosti zanimivo razstavo Dober tek o kulinarični zgodovini in prehranskih navadah tistih krajev od prazgodovine do današnjega dne. To ni edina palača v Varaždinu, ki obiskovalcem ponuja zanimive vsebine, saj vključuje mestni muzej kar nekaj lokacij.

Stari grad je markantna stavba, kjer ima svoje prostore tudi mestni muzej. FOTO: Blaž Kondža

Varaždinski angeli

Na Trgu Miljenka Stančića poteka tradicionalni Advent na Stančiću, kjer nas pričaka nekaj hišic z jedačo in pijačo, ob izbranih petkih in nedeljah pa lahko prisluhnemo glasbenim nastopom v živo. In koliko bomo v Varaždinu odšteli za božične dobrote na stojnicah? Kuhano vino stane okoli 20 hrvaških kun oziroma slabe tri evre, topli čaj okoli 15 kun oziroma slaba dva evra, porcija sladkih ocvrtkov, fritul, okoli 20 kun, hot dog pa 35 kun oziroma skoraj pet evrov.

Lučaj od Stančića je impozantna graščina, varaždinski Stari grad, kjer so tudi prostori mestnega muzeja z bogato zbirko tukajšnje kulturne dediščine. Med drugim lahko spoznamo oblačilno kulturo skozi čas in se s pomočjo posebne interaktivne omare preoblečemo v oblačila iz 18. stoletja.

Advent na Stančiću za večne romantike FOTO: Blaž Kondža

Če s Trga Miljenka Stančića zavijemo v Ulico Silvija S. Kranjčevića, naletimo na Muzej angelov, ki ga je ustanovil varaždinski slikar Željko Prstec. Muzej, ki bi zbiral umetniška dela, tematsko povezana z angeli, je bil njegova velika želja, ki jo je uresničil pred dobrimi enajstimi leti.

Slikarjeva dela in umetniške akcije potekajo pod geslom, da je Varaždin mesto, v katerem spijo angeli. Del muzeja je tudi rajski vrt, ki je odprt v delovnem času muzeja. Z angeli in slikarjem je povezana tudi umetniška instalacija Angelnjak (hrv. Anđelinjak) med varaždinsko frančiškansko cerkvijo in samostanom na Frančiškanskem trgu.