Najhuje je biti begunec v lastni državi

»Da je vnuk vdove, ki je moža izgubila v Srebrenici, danes še vedno begunec, je nesprejemljivo,« pravi novinarka in fotografinja Meta Krese, ki je več let spremljala in dokumentirala življenje v begunskih naseljih v Tuzelskem kantonu. Njene fotografije so od minulega torka postavljene na ogled v ljubljanski galeriji Alkatraz.

Vizualne podobe na razstavi z naslovom Čakamo zaman imajo močno besedilno podporo: nekatere so opremljene z izčrpnim spremnim tekstom, ki opisuje kontekst, v katerem so bile posnete, ob drugih pa je mogoče prebrati poezijo Metine sestre Maruše Krese, ki je »znala izpostaviti tisto, kar je avtorica tudi sama videla na fotografiji, a tega ni znala ubesediti«.

Del njunega sodelovanja si bo mogoče od 18. maja ogledati v Mestni galeriji Ljubljana, kjer bo na ogled postavljena doslej najobsežnejša predstavitev fotografskih serij ali ciklov Mete Krese. Razstava Ste prišli, da boste ostali? bo govorila o selitvah pri nas in drugje po svetu, temeljila pa bo na osebnih pripovedih ljudi, ki so zapustili svoje domove, kar je tudi ena izmed rdečih niti obsežnega opusa ene vidnejših predstavnic slovenskega fotoreporterstva.