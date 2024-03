Mi nimamo kaj izgubiti, elite pa lahko izgubijo veliko

V nadaljevanju preberite:

Doktor antropologije Dan Podjed nemalokrat zmede sogovornika: je strasten navdušenec nad digitalno tehnologijo, skorajda obsedenec, obenem pa tudi glasen kritik taistih tehnologij. Kritiko prihodnosti, v kateri bodo stroji nadomestili ljudi, izreka z glasom navdušenca, navdušenje nad opazovanjem sobivanja človeka in tehnologije pa zabeli s kritičnim uvidom.

Dobila sva se pred poslopjem ZRC Sazu, kjer je zaposlen kot znanstveni sodelavec na Inštitutu za slovensko narodopisje, intervju opravila med sprehodom gor in dol ob Ljubljanici, beseda pa je tekla o (ne)smiselnosti tehnološkega nadzora v šolstvu, infoholizmu, voajerizmu, antropologiji, umetni inteligenci, skupnih značilnostih tehnofevdalcev in njegovem najnovejšem literarnem projektu. Potem ko je leta 2019 izšla njegova knjiga Videni, leto pozneje pa še Antropologija med štirimi stenami, bosta letos izšli dve njegovi deli, ki ju druži skupni naslov Krizolacija. Eno bo znanstvene, drugo leposlovne narave. Prvo bo izšlo v sozaložništvu Založbe ZRC in Cankarjeve založbe, drugo zgolj pri Cankarjevi založbi, Podjed, ki ju opisuje kot »znanstvenofantastični duet«, pa v obeh v središče dogajanja postavlja homo insulatusa oziroma človeka stalne izoliranosti v času trajne krize.