Mia Žnidarič in Steve Klink: Imava veliko srečo, da sva se našla

V nadaljevanju preberite:

Mia in Steve, pevka in glasbenik, skladatelj in pianist, sta zaljubljenca v džez. Steve je umirjen, sprva deluje nekoliko zadržan, Mia je prava zgovorna Štajerka, ki je težko pri miru celo med fotografiranjem. Pravita, da je ona včasih prehitra, on prepočasen, a kljub razlikam sta odlična kombinacija. Petega marca bosta v ljubljanski Drami koncertirala z Big Bandom RTV Slovenija, Mia seveda za mikrofonom, Steve v vlogi dirigenta. Za nežen uvod v intervju v Dramini kavarni je poskrbela pesem Nihče ne ve, ki bo na plošči, ki izide tik pred koncertom, zazvenela v čudoviti novi preobleki.