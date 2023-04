Michael Moore, levičarski aktivist z oskarjem in zlato palmo

V nadaljevanju preberite:

Ameriška nasprotja, ki se v zadnjih desetletjih zelo zaostrujejo, spretno opisuje filmar, novinar, pisatelj in politični aktivist Michael Moore. Danes je dopolnil 69 let. Odraščal je v industrijskem delavskem okolju nekdaj cvetočega mesta Flint, danes primera distopične postindustrijske puščave. To ga je zaznamovalo, zato ee opisovanja ameriških nasprotij loteva z levičarske perspektive, ki ima v ZDA že zgodovinsko sumljiv sloves. Nič nenavadnega, da je tudi sam zelo kontroverzna oseba.