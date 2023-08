Michelinov vodnik po Kaliforniji

V članku preberite:

Lansko leto so bile drugačne okoliščine, Michelinovega vodnika po Kaliforniji niso objavili vse do decembra. Letos je bilo vse opravljeno hitreje, sredi prejšnjega meseca so na strehi planetarija in observatorija Chabot Space and Science Center v Oaklandu kulinarični zvezdnice in zvezdniki dobesedno pod zvezdami prejeli Michelinove zvezdice. Letošnji pregled Michelinovih ocenjevalcev postavlja na piedestal 614 restavracij, 87 se jih lahko pohvali z zvezdicami, a le šest jih je novih.