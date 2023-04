Mick Jagger je postal Bill Gates, Stonesi pa Microsoft

V nadaljevanju preberite:

Nekoč, ko so bili Rolling Stonesi na turneji v Avstriji, se je njihov dolgoletni spremljevalni vokalist Bernard Fowler tik pred koncertom s skuterjem vozil po prostranem prizorišču. Nenadoma je začel nekdo kričati nanj. Pristopila sta dva policista z brzostrelkama in mu pojasnila, da tisti človek pravi, da mu je ukradel vstopnico. Temnopolti glasbenik je bil začuden in policistoma je pokazal prepustnico, da je član skupine. A namesto da bi ga pustila pri miru, sta ga odpeljala v prikolico in ga zasliševala tri četrt ure. Brez pojasnila in opravičila sta ga izpustila šele potem, ko je v prikolico vstopil nekdo četrti, najbrž njun nadrejeni, in mu rekel, da lahko gre.

V zaodrju je Keithu Richardsu povedal, kakšen dan je za njim. »Prekleti policaji,« je vzrojil kitarist gusarskega videza. »Pokličite te kurce sem! Želim njihova jajca, tule!«

Koncert bi se moral že začeti, a Keith je vztrajal, da se Stonesi ne bodo prikotalili na oder, dokler ne najdejo policajev. Po skoraj dveh urah so se v prostorih največjega rock'n'roll benda na svetu vendarle zglasili organizator koncerta, župan, vodja policije in njegov namestnik. »Vi kurci palci ste ga pridržali samo zato, ker je črn?« je kričal kitarist. »Opravičite se! Jebenti, da se mu boste opravičili. Takoj!« In vsi so to storili.

To je le ena izmed anekdot, ki jih je v biografijo Obdobje Rolling Stonesov, ki je letos izšla pri založbi Učila v prevodu Simona Demšarja, vključila priznana britanska publicistka Lesley-Ann Jones.