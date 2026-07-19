Mick Jagger: Za oder potrebuješ ogromen ego. Če ga nimaš, si v težavah

Člani skupine The Rolling Stones, enega največjih svetovnih popkulturnih fenomenov, ki so na sceni že 64 let, ne razmišljajo o upokojitvi. Minuli teden so po treh letih izdali nov, 25. studijski album Foreign Tongues, njihov neuničljivi frontman Mick Jagger pa že napoveduje novo turnejo. Čeprav bo 24. julija dopolnil 83 let, pravi, da komaj čaka, da se spet odpravijo na pot. Lahko bi rekli, da je Jagger najboljši zgled energične dolgoživosti, ki pa kljub očitno dobrim genom ne pride sama od sebe.