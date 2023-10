Miha Šalehar: Bil sem totalna razvalina

V nadaljevanju preberite:

Ta teden se je Miha Šalehar s Toplovodom vrnil na Val 202 in v prvi epizodi podkasta Mihilizem gostil novopečenega stanovskega kolega Boruta Pahorja, v najzahodnejši slovenski vasi bodo, če bo vse po sreči, kmalu spet uredili kolesarske poti. Pravkar je pri Mladinski knjigi izšla tudi njegova najnovejša knjiga Notranji pir ali kako se prepiti do konca, s podnaslovom Priročnik za rekreativne pivke in pivce z dvomi. V njej je obračunal s svojo tri desetletja in pol trajajočo alkoholno kariero, pa tudi dregnil v osje gnezdo, saj je ponosnemu pivskemu narodu podaril priročnik o alkoholizmu. Pogovarjala sva se tudi o tem, kaj vse človeku ostane, ko se odreče kapljici rujnega.