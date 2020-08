Mike Tyson je končno našel svoj mir

Nedolgo tega so bliskovito kakor udarci, s katerimi je svojčas kot po tekočem traku rušil tekmece, po svetovnem spletu zakrožili posnetki zadnjih treningov Mika Tysona. Nekdanji ameriški boksarski šampion je še zmeraj hiter kakor blisk. Nikakor ne deluje zarjavel. Ravno nasprotno; še vedno je čvrst in trd kakor železo, še vedno je »železni Mike«, kakor so ga klicali v njegovih najboljših časih.Da je zakorakal v 55. leto starosti (54. rojst­ni dan je praznoval 30. junija), izdaja zgolj njegova brada, ki postaja iz dneva v dan bolj siva oziroma bela. Za svoja leta je res vrhunsko pripravljen in številni boksarski zanesenjaki ...