FOTO:Eno tako druženje nam lahko naredi bum pri okužbah

Po burnem dogajanju na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), med katerim je odstopila prejšnja direktorica in je vlada zamenjala svet zavoda, je po začasnem v. d. direktorju vodenje prevzel Milan Krek (letnik 1956). Zdravnik z več desetletji prakse v zdravstvu, od osnovne do najvišjih ravni – nazadnje je bil vodja območne enote NIJZ v Kopru –, je bil med drugim tudi vodja urada za droge. Pravi, da je bil vedno progresivec, zaradi česar jih je velikokrat dobil po glavi, in da če kdo misli, da bo na novem položaju drugačen, se moti.Vlada ga je po imenovanju na svetu zavoda kot direktorja NIJZ potrdila konec aprila, tako ...