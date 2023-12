Milanka Fabjančič: Nisem imela v načrtu, da bodo moški jokali

V nadaljevanju preberite:

Po izobrazbi je akademska slikarka, a Milanka Fabjančič zase rada reče, da je slikarska deklica za vse. Svoj prepoznavni in igrivi pečat pušča marsikje: kot ilustratorka v knjigah in besedilih za odrasle in otroke, v animaciji in oblikovanju. Za nekatere od teh projektov pravi, da so njene fantazijske eskapade. Slovencem je obudila nostalgijo z domiselnimi serijami za Emo Celje, zadnja leta je soustvarjalka francoske serije Pastishe, ki je v Marseillu nedavno prejela nagrado za najboljši dokumentarec. Animirani film je njena največja ljubezen, zanj se je pripravljena odreči vsemu drugemu.

Na letošnji Animateki je bil predstavljen njen drugi profesionalni, človeško topli kratki animirani film Hobotnica banana mišmaš. V njen ustvarjalni svet in ozadje nastajanja filma je mogoče do 28. novembra vstopiti v ljubljanski Galeriji Kresija.