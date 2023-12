Miloševićev duh je ušel iz stekleničke

V nadaljevanju preberite:

Prejšnjo nedeljo so imeli v Srbiji še en praznik demokracije. Manj kot dve leti po zadnjih parlamentarnih volitvah so se za 6,5 milijona volilnih upravičencev odprla volišča za parlamentarne, pokrajinske in lokalne volitve v Beogradu in še 65 mestih. Kot je to običajno za hibridno demokracijo – tako namreč vrednotijo (ne)razvitost demokracije v Srbiji –, so že predvolilno kampanjo zaznamovali kopica vnebovpijočih kršitev pravil, medijska prevlada vladajoče stranke in popoln medijski mrk opozicijskih strank.

Po grozljivem strelskem napadu v beograjski Osnovni šoli Vladislava Ribnikarja maja letos, ki je razgalil slabo delovanje državnih ustanov in posledice sistemskega poveličevanja nasilja, je združena opozicija z volilno listo Srbija proti nasilju računala vsaj na zmago v prestolnici, a se jim ni izšlo.

Vladajoči politični stroj je iz predala potegnil vse mogoče trike in jim pred očmi ubil upanje, da bo mesto jutri drugačno. Domači in tuji opazovalci so na volilni dan zbrali dovolj pričevanj, posnetkov in drugih materialnih dokazov za ugotovitev, da volitve niso bile ne poštene ne demokratične, rezultati pa zato ne morejo biti legitimni.