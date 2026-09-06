Mina Markovič: Ko nič ne razumem, se največ naučim, samo ego naj bo doma

Ta petek in soboto se v Sloveniji tridesetič merijo športni plezalci in plezalke v težavnosti. Petič svetovno serijo, nekoč poimenovano svetovni pokal, gosti Koper, prej jo je desetletja Kranj. Ob organizacijskem jubileju so na spektakel povabili vseh naših 18 finalistov na domačih tekmovanjih, med njimi Mino Markovič, zmagovalko 22 tekem najvišje ravni, nosilko medalj s svetovnih in evropskih prvenstev, ki je zmagovalno žezlo predala Janji Garnbret. Mina še vedno pleza, le da je umetne stene zamenjala z naravnimi, da o biopsihologiji ne govorimo.