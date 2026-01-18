Minuta, ki te zaznamuje za vse življenje

Olimpijske igre so za marsikaterega športnika vrhunec kariere, pa naj gre za osvajanje medalj ali zgolj udeležbo. V nastop so pripravljeni vložiti največ, a bolj ko se veliki dogodek bliža, več je stresa, poškodb in neracionalnih odločitev, ki pa imajo v ozadju neko psihološko logiko. O zagatnosti dejstva, da v olimpizmu ne velja rek, da je pot pomembnejša od cilja, smo se pogovarjali s športnim psihologom Matejem Tušakom, ki je bil petkrat v živo priča največjim zmagam in najhujšim porazom.