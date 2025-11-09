Mira Delavec Touhami: Delo me bogati, z njim se ne dokazujem drugim

V nadaljevanju preberite:

Mira Delavec Touhami že poldrugo desetletje poučuje naše izseljence v Nemčiji slovenski jezik in kulturo. Dela šest dni na teden, končuje četrti doktorat in težko bi našli človeka, za katerega trdneje velja rek nomen est omen. Je simbolna sestra prve slovenske pesnice, pisateljice in skladateljice Josipine Urbančič Turnograjske, svoje bistvo in moža je našla med Tuaregi, ljubi naravo, zelišča, porcelan, s svojim znanjem in izkušnjami pa bi si nekoč rada odprla vrata v domovino.