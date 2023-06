Kot da obstajajo sile, ki nas želijo povleči nazaj

V nadaljevanju preberite:

Mirjano Karanović so šele v tretjem poskusu sprejeli na akademijo, danes pa ji pravijo balkanska Meryl Streep. Po več kot štirih desetletjih igralske kariere je prepričana, da so začetni spodrsljaji izrazito pozitivno vplivali na njeno poklicno pot. »Mislim, da so odmiki, napake in porazi predvsem lekcije, ki nam pokažejo, v katero smer se moramo obrniti,« je prejšnjo soboto pripovedovala na vrtu hotela Mrak, v katerem so bili nastanjeni člani Beograjskega dramskega gledališča. V ljubljanski Drami so gostovali s predstavo Idiot, ki jo je po istoimenskem romanu Dostojevskega režiral Ivica Buljan.