Trumpova velika diplomatska ofenziva

Vojna v Ukrajini sicer traja že od leta 2014, več kot desetletje, od začetka ruske polne invazije na zahodno sosedo pa je minilo več kot tri leta in devet mesecev. Kmalu bo prišel dan, ko bo invazija na Ukrajino trajala dlje kot vzhodna fronta v drugi svetovni vojni, v kateri je Sovjetska zveza v treh letih in dobrih desetih mesecih porazila nacistično Nemčijo.

Ameriški predsednik Donald Trump, ki je lani obljubljal, da bo vojno v Ukrajini končal takoj po prevzemu oblasti januarja, po skoraj enajstih mesecih predsedovanja na tem področju ne more pokazati nobenih oprijemljivih dosežkov. Kot je pri njem pogosto, se zdi, da so tudi sedanja pogajanja o miru računi brez krčmarjev. Predvsem brez tistih v evropskih prestolnicah in v Moskvi.

Kako poteka nova etapa za končanje najbolj krvave vojne v Evropi v zadnjih 80. letih?